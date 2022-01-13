تدريب الرياضيين أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشاب والرياضة بالشرقية،قيام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بإطلاق فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي لذوى القدرات والهمم فى رياضات ( تنس الطاولة - العاب القوى ، رفع الأثقال ( علي أيدي مدربين متخصصين وذلك بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق ،لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولي إهتماما كبيراً بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه ، بالإضافة إلى إكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الإنتماء وإستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

من جانبه ، أشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات وإستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.