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تداول 1304 أطنان بضائع و531 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 13 يناير 2022 11:14 ص
تداول 1304 أطنان بضائع و531 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1304 طن بضائع عامة ومتنوعة و531 شاحنة و 40 سيارة ملاكى، وشملت حركة الصادرات 397 طن بضائع عامة و 183 شاحنة و9 ملاكى وتصدير.
 
شملت حركة الواردات 397 طن بضائع عامة و 348 شاحنة و 31 ملاكي 12  سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 64 شاحنة 5 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة 17 ملاكي و السفينة امل بحمولة 77 شاحنة 9 ملاكى والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة  بحمولة 87 شاحنة و6 ملاكى.
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدجو مغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 907 طن، وتصدير 18 شاحنة بحمولة 397 طن.

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

مواني البحر الاحمر

حركة السفن

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