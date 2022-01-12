تداول 1200 طن بضائع و269 شاحنة و336 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و269 شاحنة و336 سيارة ملاكي و53500 طن فوسفات و7200 طن مادة البوبلين،

وشملت حركة الصادرات 961 طن بضائع عامة و 224 شاحنة و13 ملاكي وتصدير 53500 طن فوسفات إلي الهند، كما شملت حركة الواردات 239 طن بضائع عامة و 45 شاحنة و323 ملاكي و7200 طن مادة البوبلين ويتواجد 13 سفن علي أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة ALGENOA فارغة قادمة من جوجيا وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 122 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 61 شاحنة و7 ملاكي والسفينة OCEAN PRIDE بحمولة 53500 طن فوسفات متجهة إلي الهند.

كما استقبل ميناء السويس السفينة HAPPY AVOCAT بحمولة 7200 طن مادة البروبلين والسفينة بنياس3 بحمولة 319 سيارة ملاكي و7 معدات .

وشهد ميناء نويبع وصول السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 239 طن و 1 ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 961 طن و 1 ملاكي.