تحرير 1047 مخالفة خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

صابر سعيد

قاد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، حملة تموينية مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بناء على تكليف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بشأن تكثيف الحملات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة، عن ضبط 1047 مخالفة بمراكز المحافظة التسعة، منها 20 طن ملح خام و6 أطنان ملح معبأ غير صالح للاستخدام الآدمى، بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعى والوحدات المحلية لمجالس المدن، رافقه خلال الحملة أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتفقد الطيبى، عددا من المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائى، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الخبز وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لحماية المواطنين.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط عدد 1047 مخالفة بمراكز المحافظة، شملت 309 بقطاع التموين و52 مخالفة بقطاع البيئة وعدد 17 بالصحة، بالإضافة إلى 219 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 371 مخالفة و104 مخالفة لمحلات بدون ترخيص، فضلا عن تحرير محضرين بقطاع الطب البيطرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن حملات الرقابية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.