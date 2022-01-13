اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:01 م
أكرم القصاص
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ضبط مخالفات تموينية وتحرير محاضر بالمخابز البلدية بمركز ناصر شمال بنى سويف

الخميس، 13 يناير 2022 12:18 م
ضبط مخالفات تموينية وتحرير محاضر بالمخابز البلدية بمركز ناصر شمال بنى سويف ضبط مخالفات تموينية بمركز ناصر ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف ،  برئاسة علي يوسف بتنفيذ حملة  تموينية مكبرة رصدت خلالها عدة مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة ناصر التموينية والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة المركز لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

 

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بحملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، والتي أسفرت عن نقل 98 طن قمامة للمحطة الوسيطة نواتج رفع المخلفات بالمدينة وعدد من القرى لتحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي للقرى، كما شملت الحملة تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية، هذا بالإضافة إلى صيانة وتركيب 21 كشاف إنارة بشوارع المدينة لرفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة.

 

 


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