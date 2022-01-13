اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:27 م
أكرم القصاص
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انعقاد اللجنة الفنية لتنفيذ اتفاقية نقل الركاب بالجامعة العربية الأحد

الخميس، 13 يناير 2022 01:01 م
انعقاد اللجنة الفنية لتنفيذ اتفاقية نقل الركاب بالجامعة العربية الأحد جامعة الدول العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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تعقد جامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها وذلك حضورياً خلال يومى الأحد والاثنين القادمين.
 
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية.
 
وفي هذا السياق قامت الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، وتضم هذه اللجنة المكونة من ثماني دول عربية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.
 
كما ستصدر عن اللجنة توصيات يتم رفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر في إقرارها بما يساهم في تفعيل الاتفاقية.
 
 
 

جامعة الدول العربية

اتفاقية نقل الركاب

السياحة العربية

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