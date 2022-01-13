المشاط تلتقى الرئيس التنفيذى لمبادرة الأمم المتحدة "Generation Unlimited"

كتب محمد أسعد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "Generation Unlimited"، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي يقام برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد المنتدى إطلاق النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة تحت مسمى "شباب بلد".

خلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي للمبادرة، الخطوات المستقبلية لوضع الأطر التنفيذية للمبادرة، التي شهدت نجاحًا كبيرًا عند تطبيقها في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتعد مصر الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تشهد تطبيق المبادرة الدولية للأمم المتحدة، موضحة أن المبادرة سيكون لها دور كبير في التكامل مع جهود الدولة المبذولة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، في مجالات العمل الأربعة المحددة ضمن المبادرة وهي التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة.

كما تناول اللقاء ضرورة التحرك الجمعي من مختلف الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية بالمبادرة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية الاستفادة من منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تعمل من خلالها الوزارة على تنسيق وعقد اللقاءات التفاعلية بين كافة الأطراف المعنية لوضع رؤى موحدة وواضحة للتحرك نحو التنفيذ الفعال للمبادرة، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة. وأشادت «المشاط»، بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي يتجلى في العديد من مجالات التنمية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين الجانبين حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة.

من ناحيته، عبر الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، عن امتنانه لإطلاق المبادرة من منتدى شباب العالم الذي أصبح منصة دولية تجمع الشباب من كافة أنحاء العالم، وتعزز تبادل الرؤى والخبرات بينهم وبين صناع القرار وكافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعزز مشاركة الشباب في التنمية وتنمي قدراتهم بعدما استفاد منها نحو 220 مليون شاب في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم منذ إطلاقها في عام 2018.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة "شباب بلد" بشكل رسمي في حلقة نقاشية بمنتدى شباب العالم، ضمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، والسيدة هنريتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، والسيد جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسيف في مصر، والسيد جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والسيد أمير برسوم، مؤسس ورئيس شركة فيزيتا وممثل القطاع الخاص، وبسنت ضياء الدين، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وممثلة الشباب. وقد تم اختيار منظمة "يونيسف" كجهة تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة للمبادرة الدولية في مصر بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وجميع منظمات الأمم المتحدة بالقاهرة.

وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة كما تتولى رئاسة لجنة التيسير إلى جانب مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتقوم بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الإستراتيجي وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور. وتعمل حالياً وزارة التعاون الدولي بالتوازي مع تنفيذ إطار الشراكة الحالي، علي إطار الشراكة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والذي يبداً تنفيذه في عام 2023 ويستمر حتي عام 2027.