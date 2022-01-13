الكرملين: روسيا لن تتخلى عن بيلاروسيا فى ظروف العقوبات

وكالات الأنباء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، إن روسيا لن تتخلى عن بيلاروسيا بعد فرض العقوبات الغربية عليها.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، بيسكوف لم يرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لتصدير أسمدة البوتاس البيلاروسية عبر أراضيها، بعد أن رفضت ليتوانيا السماح بترانزيت هذه المنتجات بسبب العقوبات الأمريكية ضد مينسك.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "أترك سؤالكم دون إجابة لأنه موضوع حساس".

وتابع بيسكوف: "بيلاروسيا شريكنا ولن نتركها ولن نتخلى عنها". ولم يرد بيسكوف كذلك على سؤال حول هل تتم مناقشة الموضوع بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا.

يوم أمس الأربعاء، قال وزيرالنقل الليتواني ماريوس سكوديس، إن بلاده أوقفت العمل باتفاقية ترانزيت الأسمدة البيلاروسية بالسكك الحديدية إلى ميناء كلايبيدا، وذلك اعتبارا من فبراير 2022.