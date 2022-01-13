العثور على رضيعة مجهولة الهوية ملقاة بجانب محطة قطار فى قنا

صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا بمساعدة الأهالي، اليوم الخميس، على رضيعة مجهولة الهوية، ملقاة بمحطة أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على رضيعة مجهولة الهوية ملقاه خلف قطار بمحطة أبوتشت، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الرضيعة إلي المستشفي.



وكان قد أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى جادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بمدخل قرية صوص بنقادة فى محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بمدخل قرية صوص في نقادة.

تم نقلهم إلي مستسشفي نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى.