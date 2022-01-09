مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في قنا

صابر سعيد

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في قرية القلعة بمركز قفط جنوبي قنا حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في قرية القلعة بمركز قفط جنوب قنا، وتدعي مودة علاء، عام ونصف وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر كان قد تصدع 3 منازل وتأثر آخر، اليوم الأحد، بسبب كسر في ماسورة مياه بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمال قنا، دون إصابات وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتصدع 3 منازل وانهيار جزئي لآخر بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، دون إصابات، بسبب أعمال الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور انتقل حافظ محمود حافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعزت قناوي، رئيس قرية العركي، إلى الموقع وتم التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.