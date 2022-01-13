الشباب أولا والتنمية والإعمار دائما.. 8 قرارات رئاسية بختام منتدى شباب العالم

شهد حفل ختام منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ 8 قرارات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والتى جاءت كالتالى:
1- إعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية.
2- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.
3- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم، للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ.
4- تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسئولية تجاه محيطنا.
5- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى والأفريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.
6- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم، على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.
7- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.
8- تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.
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