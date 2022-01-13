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التعليم: امتحانات نصف العام للثانوى العام تشمل منهج الترم دون حذف

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 ص
التعليم: امتحانات نصف العام للثانوى العام تشمل منهج الترم دون حذف طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالثانوى العام تشمل منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله دون حذف أجزاء، موضحة أن المديريات انتهت من وضع أسئلة الامتحان الورقى الذى يعقد بنسبة 30% من درجة كل مادة، مضيفة أن الأسئلة سواء فى الامتحان الإلكترونى أو الورقى ستخاطب الفهم ونواتج التعلم التى يجب أن تتحقق سواء فى الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه تقرر أن يكون الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  

وأوضحت الوزارة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوي العام

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الثانوية العامة

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