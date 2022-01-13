الأمم المتحدة تنشر قوات لحفظ السلام بأفريقيا الوسطى بعد زيادة العبوات الناسفة بالطرق

كتبت: هند المغربى

نشرت قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" قواتها في المنطقة بعد ملاحظة زيادة كبيرة في عدد العبوات الناسفة، لا سيما في شمال غرب البلاد ومن بين تلك التي تم العثور عليها منذ بداية العام، حيث انفجرت ثلاثة من أصل خمسة في مركبات تابعة لقوات حفظ السلام أو لجيش البلاد. وفق بيان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة.

ولفت دوجاريك الى انه تعتقد البعثة أن المجموعة المسلحة 3R ، التي تنشط في المنطقة، قد تعمدت استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى بهذه الأجهزة.

ومن جهتها، سافرت نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية للبلاد، دنيس براون، إلى محافظة أواكا قبل أيام، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني، لا سيما في بلدة بويو، وقالت إنه عقب وصول مقاتلين مسلحين إلى البلدة، ترددت مزاعم بوقوع أعمال قتل وإحراق منازل وسرقة إمدادات زراعية.