اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:27 م
أكرم القصاص
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أمطار على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 11 درجة (إنفوجراف)

الخميس، 13 يناير 2022 12:05 م
أمطار على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 11 درجة (إنفوجراف) حالة الطقس فى مصر

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .


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