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فرص لسقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 11

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:34 م
فرص لسقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 11 الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

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