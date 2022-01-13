اليوم السابع
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أسرة عروس الهرم المتوفاة فى الصباحية: لم نحدد موعد العزاء ونسألكم الدعاء

الخميس، 13 يناير 2022 01:27 م
أسرة عروس الهرم المتوفاة فى الصباحية: لم نحدد موعد العزاء ونسألكم الدعاء صورة ارشيفية
كتبت شيماء عبد المنعم

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أعلنت أسرة العروس هاجر عصام، التى توفيت يوم "الصباحية" بعد عرسها، أنهم لم يحددوا موعد العزاء حتى الآن لأنهم فى انتظار تصريح الدفن واستلام الجثة من المستشفى، وقالت دكتورة ولاء شبانة ابنة خال العروس، خلال حساب الفيس بوك الخاص بها "لم يتم إعلان عزاء لأننا لم نتسلم الحبيبة الغالية المغفور لها ابنة خالى عروس الجنة هاجر عصام صعدت روحها الطاهرة إلى بارئها ليلة زفافها وإلى الآن نتمم الإجراءات لمراسم الدفن خالص الشكر والتقدير لحضراتكم كل من أرسل واتصل ودعا لنا بالصبر فى ظهر الغيب، شكراً وبعتذر لعدم التمكن من الرد على الجميع من الأخوة والأصدقاء والإعلاميين والتليفزيون من كل الأنحاء نظراً لهذه الظروف وتواجدنا معها بالمستشفى إلى الآن لا أرانا الله مكروه لديكم".

عزاء العروس هاجر عصام
عزاء العروس

 

فاة العروس هاجر عصام في الصباحية
العروس المتوفاة 

شهدت منطقة الهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة واقعة مأساوية، حينما لقيت عروس مصرعها بعد 24 ساعة من حفل زفافها، إثر إصابتها باسفكسيا الاختناق، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى أم المصريين.

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم  قد تلقى بلاغًا من مستشفى "أم المصريين" باستقبال عروس جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين وفاة هاجر عصام 27 عاما، بـ"إسفكسيا الاختناق"، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها ليلة زفافها ولا شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث أن زوجها يدعى "عصام ح"، يبلغ من العمر 32 سنة مدير مصنع ملابس، وفي يوم الواقعة دخلت المتوفاة دورة المياه وتأخرت كثيرًا وعندما فتح دورة المياه شاهدها جثة هامدة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات إلى ان المتوفاة كان حفل زفافها أول أمس الثلاثاء.


هاجر عصام

العروس هاجر عصام

وفاة العروس في الصباحية

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