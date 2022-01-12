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وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:51 م
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
كتب على عبد الرحمن

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تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أكد فيها على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي.
 
من جهته ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله.
 
من ناحية أخرى، دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى بذل كل جهد ممكن لأجل تلقيح جميع شعوب العالم ضد وباء كورونا، وفقا لإذاعة الفاتيكان، والتقى بابا الفاتيكان أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان، لتبادل التهاني بحلول العام الجديد، وتوجه لضيوفه بالحديث، قائلا، إن "حضور الدبلوماسيين هو دائمًا علامة ملموسة على الاهتمام الذي توليه بلادهم للكرسي الرسولي، ودوره في المجتمع الدولى".

وأضاف البابا، وفق ما نشرته إذاعة الفاتيكان: "إننا نرى في هذه الأيام كيف أن مكافحة كورونا ما تزال تقتضي جهدًا كبيرًا من قبل الجميع، وما نزال نتوقع أن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات، ما يزال فيروس كورونا يخلق العزلة الاجتماعية ويحصد الضحايا".

وأضاف بابا الفاتيكان: "لذلك من المهم، أن تستمر الجهود المبذولة لتلقيح السكان بأكبر قدر ممكن، وهذا يتطلب التزامًا متعددًا على المستوى الشخصي والسياسي وكلّ المجتمع الدولي، مضيفا "وثمة حاجة أيضا إلى التزام شامل من قبل المجتمع الدولي، حتى يتمكن كل سكان العالم من الحصول بصورة متساوية على الرعاية الطبية الأساسية وعلى اللقاحات".


اليوم العالمي للسلام

بابا الفاتيكان

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