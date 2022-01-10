اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان: أصلى من أجل ضحايا كازاخستان وأتمنى تحقيق الانسجام الاجتماعى

الإثنين، 10 يناير 2022 11:15 ص
بابا الفاتيكان: أصلى من أجل ضحايا كازاخستان وأتمنى تحقيق الانسجام الاجتماعى البابا فرانسيس
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان عن أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب الاحتجاجات السلمية في كازاخستان، "أصلي من أجل الضحايا ومن أجل عائلاتهم، وأتمنى أن يتحقق الانسجام الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال البحث عن الحوار والعدالة والخير العام".

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد، حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال وفقا لما نقلته إذاعة الفاتيكان: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد بلغني بألم أنه كان هناك ضحايا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة في كازاخستان.

وأضاف "أصلي من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، وأتمنى أن يتحقق الانسجام الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال البحث عن الحوار والعدالة والخير العام. وأوكل الشعب الكازاخستاني إلى حماية العذراء مريم، ملكة السلام في أوزيورنويي".

وذكر بابا الفاتيكان، أن هذا الصباح، كما هي العادة في أحد عماد الرب، تم تعميد بعض الأطفال، أبناء موظفي الفاتيكان. أود الآن أن تصل صلاتي وبركتي إلى جميع الأطفال الذين نالوا المعمودية أو سينالونها خلال هذا الوقت. ليباركهم الرب ولتحمِهم العذراء مريم.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أوصيكم جميعًا: احفظوا تاريخ معموديتكم. اليوم الذي نلتم فيه العماد؛ لا يجب أن تنسوا هذا اليوم أبدًا وعليكم أن تتذكروه كيوم عيد. ولكم جميعا أتمنى أحدًا مباركًا. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.

 

 


بابا الفاتيكان

كازاخستان

احداث عنف

احتجاجات كازاخستان

البابا فرانسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة