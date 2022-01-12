اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 12:36 م
أكرم القصاص
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مغادرة OCEAN PRIDE بحمولة 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند من سفاجا

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:20 ص
مغادرة OCEAN PRIDE بحمولة 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند من سفاجا موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 269 شاحنة و 336 سيارة ملاكي و 53500 طن فوسفات و 7200 طن مادة البوبلين.
 
واكدت الهيئة في بيانها أن الحركة شملت حركة الصادرات 961 طن بضائع عامة و 224 شاحنة و 13 ملاكي وتصدير 53500 طن فوسفات الي الهند، كما شملت حركة الواردات 239 طن بضائع عامة و 45 شاحنة و 323 ملاكي و 7200 طن مادة البوبلين ويتواجد 13 سفينة علي أرصفة الموانئ.
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة ALGENOA فارغة قادمة من جوجيا وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 122 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل  بحمولة 61 شاحنة و 7 ملاكي والسفينة  OCEAN PRIDE بحمولة 53500 طن فوسفات متجهة الي الهند.
 
كما استقبل ميناء السويس السفينة HAPPY AVOCAT بحمولة 7200 طن مادة البروبلين والسفينة بنياس3 بحمولة 319 سيارة ملاكي و7 معدات.
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 239 طن و1 ملاكي وتصدير 41 شاحنة بحمولة 961 طن و 1 ملاكي.

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