تداول 579 طن بضائع و347 شاحنة و49 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 579 طن بضائع عامة ومتنوعة و347 شاحنة و 49 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 293 طن بضائع عامة و 170 شاحنة و 16 ملاكي.

وشملت حركة الواردات 286 طن بضائع عامة و177 شاحنة و33 ملاكي ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 82 شاحنة و 29 ملاكي والسفينة امل بحمولة 72 شاحنة و3 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و7 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 82 شاحنة و9 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 286 طن و 1 ملاكي وتصدير 12 شاحنة بحمولة 293 طن .