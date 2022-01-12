مركز القاهرة لتسوية النزاعات: مصر وجهت منظومة العمل الدولى نحو إعادة الإعمار

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مصر لها دور ريادي لإعادة توجيه منظومة العمل الدولى نحو إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار لم يكن أولوية للمجتمع الدولى لفترة طويلة.

وأضاف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم"، أن المنظومة الدولية للسلم والأمن ترتكز على منع النزاعات ثم تسوية النزاعات ثم الوصول إلى هدنة والتوصل إلى اتفاق سلام، حتى أدرك المجتمع الدولى أن هذا غير كافِ لاستدامة السلام، مضيفا: لا بد أن تكون إعادة أولوية في العمل الدولى والإقليمي.

وتابع: "دور ريادى لمصر في إعادة توجيه منظومة العمل الدولى لتجعل من إعادة الإعمار أولوية، فمصر ترأس لجنة بناء السلام والجهاز الرئيسي للأمم المتحدة لدعم الدول الخارجة من النزاعات.