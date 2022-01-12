مدير رياضة الأقصر يشهد إفتتاح الملعب الخماسى لمركز شباب باويل بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي لمركز شباب باويل التابع لإدارة شباب إسنا، وذلك بحضور المهندسة سحر مدير إدارة الانشاءات بالمديرية، وكل من حمدي عبد الصبور إداري بإدارة الانشاءات بالمديرية، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا، وبعض العاملين بإدارة شباب إسنا، والمهندس سعدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز شباب باويل، وأعضاء مجلس إدارة المركز مدني حسن مدني وعبد الستار إبراهيم وربيع صدقي ومحمد سالم.

وأكد صلاح رشوان، خلال افتتاح الملعب أن مثل هذه الملاعب تساهم في استقطاب الموهبين كروياً والشباب لمراكز الشباب، كما تساهم في تنمية موارد مراكز الشباب، كما شدد على أن الملعب الخماسى المنجل الجديد بمركز شباب باويل التابع لإدارة شباب إسنا واحد من الملاعب التى تم طرحها من قبل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لزيادة إيرادات مراكز الشباب واستغلال هذه الموارد المالية في تنمية أنشطة أخرى داخل مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لجعل تلك المراكز تسهم في بناء الشباب من الناحية الروحية والبدنية وصناعة تساهم في دعم الاقتصاد.

وكان قد عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إجتماع فى إدارة شباب إسنا بحضور مديري مراكز الشباب والأندية الرياضية بإسنا ومجالس الإدارات بهذه الهيئات، وبحضور فتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا وحضور العاملين بالإدارة، للعمل على إعداد بيان بعدد العضوية لكل مركز شباب وتعداد سكان القرية التابع لها المركز، للعمل على زيادة العضوية بعدد أكبر ما يمكن بمراكز الشباب.

وتم خلال الإجتماع مناقشة ضرورة الإهتمام بمشروعات مبادرة حياة كريمة التي تتم بمراكز الشباب بمركز إسنا، وضرورة متابعة نسب التنفيذ بها وإعداد تقرير بنسب وأعمال التنفيذ بهذه المشروعات بشكل يومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بالطرح الاستثماري داخل مراكز الشباب، واستغلال جميع المساحات داخل مراكز الشباب وعمل طرح استثماري لها، وكذلك العمل على جعل مراكز الشباب بمبادرة حياة كريمة تعتبر انفتاح للهيئات الشبابية التابعة للمديرية وجعل هذه المراكز مراكز مجتمعية متكاملة حسب رؤية الوزير.



إفتتاح الملعب الخماسي لمركز شباب باويل بمدينة إسنا



جانب من إفتتاح الملعب الخماسي لمركز شباب باويل



مدير شباب ورياضة الأقصر خلال إفتتاح الملعب الخماسي