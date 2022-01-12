محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ،صباح اليوم ، أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، حيث يتم تركيب الخط الجديد ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المصنع، وأشار محافظ الغربية إلى أن المصنع يتكون من 3 خطوط بطاقة إنتاجية 450 طن/ يوم، وجارى تركيب الخط الجديد الذى سيساهم فى تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحى بالسادات.

وأضاف المحافظ أنه تم تطوير المصنع من خلال توريد خط كورى جديد بطاقة 250 طن/ يوم، تركيب ميزان بسكول جديد، إنشاء غرفة تحكم ، بناء سور حول المصنع، وفى انتظار أعمال التشطيب الخارجية والطلاء، عمل بلاطات خرسانية تحت الخط الجديد، خط جديد للسماد العضوى وتوريد محول كهرباء 2 ميجا وات.

وتابع رحمى قائلاً أنه يتم حالياً تأهيل المبانى الموجودة داخل المصنع، توريد بانكر RDF، إنشاء نظام حريق كامل، إنشاء ورشة صيانة جديدة، إنشاء غرفة أمن، إنشاء مظلة جديدة للسيارات، كما أنه يتم رفع التراكمات بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم رفع 450 طن من التراكمات القديمة يومياً من خلال معدات مجلس المدينة، وجارى توفير قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومى لحين رفع كافة التراكمات داخل المصنع وإنهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الحالية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الدكتور محمد الحضرى استشارى الأعمال الميكانيكية بالمحافظة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.