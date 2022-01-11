محافظ الغربية: الانتهاء من رصف طريق "طنطا - السنطة - زفتى" نهاية أبريل

الغربية مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتقدم الهائل في تنفيذ طريق (طنطا - السنطة - زفتى) الحر، والذي سيجرى الانتهاء من رصف أول 5 كم منه بنهاية يناير الجاري، جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ اليوم لتفقد عدد من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في محافظة الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء طريق (طنطا - السنطة - زفتى) الحر، والذي يجرى إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق بطول 11 كم في المرحلة الأولى من السنطة حتى طنطا وبتكلفة 882 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من رصف أول 5 كم منه (والذي يتضمن 3 كباري) بنهاية يناير الجاري، ووجه المحافظ بسرعة انتهاء الأعمال في باقي الطريق بطول الـ6 كم الباقين قبل نهاية أبريل.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق الحر الجديد سيسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصةً بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول 10كم، مؤكداً أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف في تاريخ الغربية، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال رصف الطريق الرابط بين المنطقة اللوجستية والطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ، والذي سيساهم في نقل البضائع إلى المنطقة دون اللجوء إلى طريق سبرباي القديم.