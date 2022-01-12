محافظ الأقصر يكرم عددًا من الرياضيين المتميزين أبناء المحافظة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

كرم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر عددا من المدربين والرياضيين المتميزين في ألعاب الكاراتيه وألعاب القوي من أبناء الأقصر المنضمين لمنتخب مصر، وذلك في إطار تقديم الدعم لهؤلاء اللاعبين والمدربين.

وقدم المحافظ شهادات تقدير لكل من عيسي يوسف مدرب المصارعة ومدرب منتخب مصر في بطولة أثينا البحر الأبيض المتوسط لعام 2021، واللاعب علاء سيد لاعب مصارعة بالمشروع القومى، والكابتن محمد عبد العاطي مدرب كاراتيه بمركز شباب الضبعية، واللاعبة سارة حسين الحاصلة على المركز الثاني بلعبة كاراتيه في بطولة أفريقيا، واللاعب أحمد قناوي لاعب نادي الشبان المسلمين بالأقصر والحاصل علي المركز الرابع في ألعاب قوي في سباق 3 آلاف متر في البطولة العربية، والذي أقيم في دولة تونس، والكابتن منصور عبد الراضي مدرب ألعاب قوي بنادي الشبان المسلمين بالأقصر.

وقال صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن الرياضيين الذين كرمهم المحافظ قدموا نتائج كبيرة في البطولات التي شاركوا بها وحصلوا علي مراكز متقدمة وجوائز اوائل الجمهورية.

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره لجهود هؤلاء الرياضيين موجهاً بصرف مكافأة مالية لهم معرباً عن تقديم كافة اوجه الدعم لهم لافتا الي ان محافظة الأقصر تذخر بالعديد من المواهب والمتميزين في كافة المجالات، حيث شهد التكريم محمد عبد القادر نائب المحافظ.























