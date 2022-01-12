اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالأقصر.. جولة على مشروعات الشباب والرياضة بإسنا

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:37 م
حياة كريمة بالأقصر.. جولة على مشروعات الشباب والرياضة بإسنا جولة على مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، زيارة لمدينة ومركز إسنا صباح اليوم، لتفقد ومتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز شباب أصفون ومركز شباب أصفون ومركز شباب توماس 1 ومركز شباب توماس 2 ومركز شباب باويل بإسنا، بحضور عبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا، ومحمد أحمد محمود رئيس قسم الشئون القانونية بإدارة شباب إسنا، وبحضور مهندس المشروع.

وجاءت تلك الجولة على مشروعات حياة كريمة الرياضية بإسنا، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتم خلال جولة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، داخل قرى حياة كريمة بإسنا الوقوف على النسب الفعلية لتنفيذ المشروعات بمراكز الشباب، وقد تمت المعاينة للأعمال على الطبيعة، وتم التفاوض والاستجابة للأعمال المطلوبه بكل المراكز، كما تقرر إستئناف الأعمال بكل المواقع المتوقفة بأسرع وقت ضمن مبادرة حياة كريمة لكونها حلم المصريين وبخاصة محافظات الصعيد.

وفى نفس السياق، عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات المركزية بالمديرية، وذلك لبحث طلب دراسة عن نقص العمالة والاحتياج الحقيقي لمراكز الشباب من العمالة وتشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات الفعلية من العمالة بمراكز الشباب، وتقديم تصور من كل مدير إدارة مركزية بالإنتاج الحقيقي والتصور الجديد في مشروعات حياة كريمة، والمبادرات الشبابية والرياضية في كل إدارة، وإنجازات الخطة المحلية للمديرية، والتنسيق الإعلامي مع الوزارة.

جولة على مشروعات الشباب والرياضة بحياة كريمة
جولة على مشروعات الشباب والرياضة بحياة كريمة

 

جولة على مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا
جولة على مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا

 

متابعة مشروعات حياة كريمة باسنا
متابعة مشروعات حياة كريمة باسنا

 

مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة
مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة

 

مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا
مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا

 

مشروعات حياة كريمة مستمرة بمدينة اسنا
مشروعات حياة كريمة مستمرة بمدينة اسنا

 


الاقصر

حياة كريمة بالاقصر

شباب ورياضة الاقصر

اخبار اليوم

مشروعات حياة كريمة الرياضية

اخبار الاقصر

تطوير مراكز شباب اسنا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رحلة قطار حياة كريمة لإنهاء المشروعات القومية بالقرى.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات الغاز والاتصالات بالحسينية.. والأقصر تواصل تبطين الترع.. وحملة لمياه المنيا للتوعية بالمبادرة فى قرية النويرات بأبو قرقاص

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:00 ص

محاضرات وورش للأطفال للقراءة ونشر الوعى بقصور ومكتبات الأقصر.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:00 ص

انتهاء أعمال تطوير ودهانات قطارات قصب السكر فى الأقصر.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 ص

مائدة مستديرة بمهرجان الأقصر حول أهمية وجماليات مواقع التصوير فى مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:00 م

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مشروع محطة مياه الهنادى بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:05 م

صور.. جولة تفقدية لمسئولى تفتيش TSM على محطات المياه فى الأقصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:58 م

الأوقاف تنشر أسماء 33 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين بالأقصر والمنوفية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة