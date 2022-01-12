حياة كريمة بالأقصر.. جولة على مشروعات الشباب والرياضة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، زيارة لمدينة ومركز إسنا صباح اليوم، لتفقد ومتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز شباب أصفون ومركز شباب أصفون ومركز شباب توماس 1 ومركز شباب توماس 2 ومركز شباب باويل بإسنا، بحضور عبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا، ومحمد أحمد محمود رئيس قسم الشئون القانونية بإدارة شباب إسنا، وبحضور مهندس المشروع.

وجاءت تلك الجولة على مشروعات حياة كريمة الرياضية بإسنا، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتم خلال جولة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، داخل قرى حياة كريمة بإسنا الوقوف على النسب الفعلية لتنفيذ المشروعات بمراكز الشباب، وقد تمت المعاينة للأعمال على الطبيعة، وتم التفاوض والاستجابة للأعمال المطلوبه بكل المراكز، كما تقرر إستئناف الأعمال بكل المواقع المتوقفة بأسرع وقت ضمن مبادرة حياة كريمة لكونها حلم المصريين وبخاصة محافظات الصعيد.

وفى نفس السياق، عقد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات المركزية بالمديرية، وذلك لبحث طلب دراسة عن نقص العمالة والاحتياج الحقيقي لمراكز الشباب من العمالة وتشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات الفعلية من العمالة بمراكز الشباب، وتقديم تصور من كل مدير إدارة مركزية بالإنتاج الحقيقي والتصور الجديد في مشروعات حياة كريمة، والمبادرات الشبابية والرياضية في كل إدارة، وإنجازات الخطة المحلية للمديرية، والتنسيق الإعلامي مع الوزارة.



جولة على مشروعات الشباب والرياضة بحياة كريمة



جولة على مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا



متابعة مشروعات حياة كريمة باسنا



مدير شباب ورياضة الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة



مشروعات الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة بإسنا