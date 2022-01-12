اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 06:45 م
أكرم القصاص
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محافظة الوادى الجديد تشارك بمنتجاتها المتميز فى منتدى شباب العالم

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:51 م
محافظة الوادى الجديد تشارك بمنتجاتها المتميز فى منتدى شباب العالم محافظة الوادى الجديد تشارك بمنتجاتها المتميز فى منتدى شباب العالم الرابع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي - تصوير حسين طلال

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شاركت محافظة الوادي الجديد، في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمعرض للمنتجات التراثية والبيئية ضمن معرض " ديارنا" المقام على هامش المنتدى. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، جناح محافظة الوادي الجديد، مشيدا بمنتجات المحافظة المعبرة عن تراث وثقافة الواحات.

وأكد بيان صادر عن محافظة الوادي الجديد، أن منتجات المحافظة البيئة والتراثية لاقت إعجاب المشاركين في المنتدى لما تمثله من عمق ثقافي وتراثي لسكان الواحات بالإضافة لجودتها العالية.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى غد الخميس 13 يناير 2022، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر.

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