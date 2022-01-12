لجنة الصومال للإغاثة تسلم شحنة مساعدات غذائية للمتضررين من المجاعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سلمت اللجنة الوطنية الصومالية للإغاثة من الجفاف، أول شحنة من المساعدات الغذائية إلى المتضررين جراء المجاعة في مدينة ” بلدوين” بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي بحسب الوكالة الوطنية الصومالية.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية الصومالية للإغاثة، وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث خديجة محمد ديري ، إنهم بدأوا توزيع المساعدات، مع خطط لإرسال مساعدات مماثلة إلى مدن حدر، وغربهاري، بمحافظتي بكول وغيدو خلال الأيام المقبلة.

كان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، تسلم ، الأسبوع الماضي، من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد ، محمد أحمد العثمان، مساعدات انسانية مخصصة للمنكوبين جراء موجة الجفاف.

وفقا لتقارير تهدد مجاعة قاتلة ما لا يقل عن 4 ملايين صومالي بعد جفاف قاس ضرب هذا البلد مؤخرا، فيما تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن عدد المواطنين الصوماليين المهددين بهذه الأزمة قد يزداد بحلول شهر مايو المقبل من 4 ملايين إلى 4,6 مليون في البلاد التي يناهز إجمالي عدد سكانها 16.4 مليون نسمة.

وبحسب تقارير فاو، فإن المنطقة الأكثر تعرضا لخطر المجاعة هي منطقة غلغدود في ولاية غلمدغ حيث طلبت الإدارة المحلية مرارا وتكرارا مساعدات إنسانية عاجلة من السلطات الفيدرالية والمجتمع الدولي.