قضية نصب.. قبول استئناف المتهمين بواقعة تقديم الكفن وانقضاء الدعوى بالتصالح

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بواقعة تقديم الكفن بعين شمس في اتهامهم بالنصب، وانقضاء الدعوة بالتصالح وإلغاء حكم الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق 14 متهما في القضية رقم 16840 لسنة 2021.

وكانت محكمة جنح عين شمس أصدرت حكمها بالحبس لمدة 3 سنوات للمتهمين "أحمد.أ"، "مراد.ن"، "تامر.ج"، "شريف.ج"، "عز الدين.ن"، "أحمد.ن"، "عمر.ص"، "عمرو.ص"، "عبد الرحمن.ص"، "على.ر"، "محمد.ط"، "محمد.أ"، "صباح.أ"، "مني.ن".

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات حيث ثبت قيام المتهمين بتهديد عائلة المجنى عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم، وألقوا الرعب فى نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الماضى لعقده، وفى هذا الموعد توجه المجنى عليهم الثلاثة رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء فى وجوههم، واقتيادهم من السيارة التى كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجنى عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا فى الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.