فطير الصعايدة الفلاحى.. أحلى مشلتت بالسمنة البلدى فى قنا بأسهل طريقة.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محل فطير يصنع الفطير المشلتت بالسمن البلدى، للتعرف على الطريقة والصنعة وتفضيل السيدات شراءه بدلا من صناعته في المنزل.

وقال خالد حسن، إنه يعمل في صناعة الفطير المشلتت منذ 6 أعوام ويُقبل الزبائن على شراء الفطير بشكل أكبر في فصل الشتاء، وذلك لبرودة الجو وصعوبة إخراجه بجودة المنزل.

وأوضح حسن، أن سر صناعة الفطير المشلتت في المقادير، فمقادير بنسق جيدة يعني خروج الشكل النهائي وبجودة مناسبة أفضل من الفطير الذي يصنع في المنزل.

وأوضح خالد حسن، أن مراحل صناعة الفطير تتكون من مرحلة العجن ثم التقطيع وتركه لفترة، ثم الفرد ومرحلة التهوية وتكون كور ثم تركها 5 دقايق ووضعها داخل صينية للفرد بالأيدي ووضعها في الفرن لمدة 10 دقائق.