اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 07:11 م
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غلق وتشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام.. فيديو

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:59 م
غلق وتشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام.. فيديو جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.
 
يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
 
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام فى المنطقه ه‍ غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به، وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.
 

الجيزة

هضبة الاهرام

المحال المخالفة

حدائق الاهرام

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