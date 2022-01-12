حى بولاق الدكرور يرفع الإشغالات من الشوارع خلال حملة مكبرة

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة حي بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، حملة استهدفت رفع جميع حالات الإشغالات ومراجعة كافة الأكشاك بشارع المصرف، والتأكد من عدم شغل الأرصفة وتعطيل حركة المارة.

وتم رفع كافة صور الإشغال من الأرصفة بشارع ترعة المجنونة وتنفيذ توجيهات المحافظ بمراجعة خط التنظيم والتأكد من الالتزام به، وقد قامت أجهزة الحى برفع كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، بناءاً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية، تحقيقا للسيولة المرورية وبمتابعة مجدى محمد محب الدين رئيس مدينة الحوامدية، تم متابعة استكمال صب الخرسانة المسلحة الاسمنتية في سملات الجزيرة الوسطى بشارع النزهة، رفعاً لمستوى كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية.

وتم متابعة أعمال البنية التحتية بشارع النزهة بمدينة الحوامدية قبل الرصف وتركيب 120 متر كابلات كهربائية لتغذية كهرباء اعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بشارع النزهة رفعاً لمستوى كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية.

كما متابعة أعمال كنس ورفع الأتربة بطريق مصر أسيوط الزراعى، قرية ام خنان - بمدينة الحوامدية رفعاً لمستوى كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية ، بالإضافة متابعة أعمال قص وتقليم وتجميل ونظافة الاشجار بطريق مصر أسيوط الزراعي - بمدينة الحوامدية رفعاً لمستوى كفاءة الطرق والشوارع بنطاق مدينة الحوامدية.