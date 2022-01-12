ضبط مجزر دواجن غير مرخص وغلق 5 محلات وأفران مخالفة فى بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمجازر بالمركز والمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برصد حركة الأسواق والقيام بحملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والمجازر لضبط المخالفات التموينية.

شارك في الحملة أيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، نائبي رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، ومسئولي الإزالات والإشغالات بالوحدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر غير مرخص لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة بيلا، لحيازته 50 كيلو جراما سلع غذائية (مقطعات دواجن - دواجن كاملة) مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخص لها وغير خاضعة للإشراف البيطري، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا، كما نفذت الحملة 5 قرارات غلق لمحلات وأفران مخالفة بمدينة بيلا، وذلك لمزاولتها نشاط بدون ترخيص أو اشتراطات صحية.