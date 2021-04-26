اليوم السابع
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تموين كفر الشيخ: توفير الملابس والكعك بمعارض أهلا بالعيد خلال أيام بتخفيض 30%

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:00 ص
تموين كفر الشيخ: توفير الملابس والكعك بمعارض أهلا بالعيد خلال أيام بتخفيض 30% المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه سيتم توفير ملابس العيد بأنواعها في معارض أهلا بالعيد، بأسعار مخفضة في مدينة كفر الشيخ وكل المدن بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

 
وأضاف حبيب، أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسعار في المعارض ، وفي حالة مخالفة ما تم الاتفاق  عليه سيتم استبدال المخالف بتاجر أخر ، مؤكدا أن الباكيات التي تم تخصيصها للتجار مجانا في مقابل خفض الأسعار لتصل لـ 30% ، كما تم الاتفاق على توفير الأحذية والاكسسوارات والحقائب، وكل مستلزمات العيد.

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