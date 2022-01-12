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زوج يقتل زوجته طعنا بسكين إثر مشاجرة فى الدقهلية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:37 ص
زوج يقتل زوجته طعنا بسكين إثر مشاجرة فى الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أنهى زوج حياة زوجته بناحية قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بعد مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية.
 
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه، إلى مأمور المركز بقيام زوج بقتل زوجته.
 
على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 21 سنة مقتولة، وتبين أنها طالبة جامعية فى الفرقة الرابعة، وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها، حيث قام الأخير بقتلها بسكين داخل منزل الزوجية.
 
وبسؤال الجيران أكدوا سماعهم مشاجرة بين الزوج والزوجة وعقب ذلك ردد بأنه قتلها، على الفور تم إبلاغ النيابة العامة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفي نبروة العام.
 
تم ضبط الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وجاري التحقيق فى الواقعة، وتحرير محضر، وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 

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