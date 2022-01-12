زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأربعاء، محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة و 58 ثانية بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (التاسعة و21 دقيقة و58 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، وفي عمق 11 كم من سطح الأرض.
وحدد مركز الزلزال في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان.
وكانت مدينة بيشين بمحافظة سيستان وبلوجستان أقرب مدينة لمركز الزلزال على بعد 64 كم. ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الزلزال.
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرق إيرانالأربعاء، 12 يناير 2022 02:47 م
إيران - أرشيفية
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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأربعاء، محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.
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