رصف الطرق وتأهيل وتبطين الترع بكفر الشيخ وسيدى غازى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الوحدة المحلية بمجلس مدينة كفر الشيخ، ومجلس مدينة سيدي غازى، رصف الطرق وتبطين الترع بكفر الشيخ وسيدي غازي، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ففي قرية البخانيس استمرت أعمال الرصف طريق الحمراء البخانيس، ورصف طريق أريمون كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ القديم، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندسة عايده ماضي السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تبطين وعمل تكاسى في ترعة مارس الجمل التابعة للوحدة المحلية بدقميرة والمارة بقرية الحلافى حتى حدود الرياض بطول 13كيلو مترا وجاري العمل والمتابعة.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة الذكير داخل نطاق مدينة سيدي غازي ، والتي تشمل أعمال تجفيف المياه، وإزالة الحشائش والأشجار، والتنسيب طبقاً للرسومات، وأعمال الحفر لبناء الدبش، وبداية الصب، كأحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل إحدى أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام والقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الري في مساحة مليون فدان في مجال الزراعة .

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اعمال التطوير وتمهيد الطرق بمدينة كفر الشيخ



أعمال الرصف الجارية بطريق اريمون



اعمال الرصف طريق الحمراء البخانيس



اعمال فرد سن طريق الموقف القديم



الاعمال الجارية بالموقف القديم



تأهيل الترع بسيدي غازي



جانب من الاعمال الجارية لتأهيل الترع



جانب من رصف الطرق



رصف طرق قرية اريمون



رصف طريق اريمون كفرالشيخ