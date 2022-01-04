صور.. حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتبطين الترع بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ استمرار أعمال النظافة العامة، والصيانة الشاملة لأعمدة الكهرباء بالمدينة، وقرية سنديون، وقبريط والسالمية، فك وتركيب الطوب البوبيه، كما شهدت قرى مركز مطوبس أعمال تبطين الترع ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، حملات نظافة بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية، ورفع تجمعات القمامة، وأشرفَ على أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الكهرباء بالمدينة، وقرية سنديون وقبريط والسالمية، مشدداََ بتكثيف المرور الميداني من أجل استقرار عمل المرافق العامة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب، والتدخل الفوري لفرق الصيانة في حال حدوث أي أعطال.

كما تابع رئيس مركز ومدينة فوه استمرار أعمال فك وتركيب الطوب البوبيه بالمدينة، و بذل أقصى الجهود لإنهاء الأعمال حسب الأصول الفنية، وبأسرع وقت ممكن مع مراعاة الميول للشوارع لصفايات الأمطار.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال تبطين الترع بنطاق قرية الجزيرة الخضراء، فتم تبطين ترعة سيدى جابر بعزبة "المحضر" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بطول 4 كيلو و800متر.



استمرار اعمال تبطبين الترع



اعمال تبطين بترعه بمطوبس



تركيب البلاط بشوارع فوه



رفع كفاءة الانارة بفوه