جامعة كفر الشيخ: توظيف كل الإمكانات لتسيير الامتحانات فى ظل ظروف استثنائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليتي الطب البيطري والتربية، ورافق نواب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية.

وشدد نواب رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة، والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات، وغلق جميع أماكن التجمعات، وتنظيم دخول الطلاب للجان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.

قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب بإشراف ومتابعة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وأضاف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يتم توظيف الجامعة كافة إمكاناتها لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.



تفقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة كفر الشيخ



تفقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بكلية التربية