تعرف على استعدادات تنفيذ المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" بقرى مركزى سوهاج وطهطا

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعين، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى مركزي "سوهاج، وطهطا" بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركزي سوهاج وطهطا.



ووجه المحافظ بأهمية الدراسة والبحث لاحتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي جرى اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التواصل مع المواطنين وتحديد أولويات احتياجاتهم، مؤكدا أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة المجالس القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة.

وفى سياق آخر، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج باستكمال أعمال رصف شارع الجرجاوية بطول 2 كليو متر، وعرض 20 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه .

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال الرصف بالشارع بداية من منطقة العروبة وحتى بوابة قرية "بلصفورة"، حيث يجرى الآن أعمال رصف المنطقة من بداية من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، وحتي نفق الشهيد اللواء نبيل فراج ( النفق القبلي )، حيث تم انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال البنية التحتية بالشارع، لافتا إلى أنه سيتم تجميل الشارع بتكلفة 2 مليون جنيه عقب الانتهاء من أعمال الرصف .