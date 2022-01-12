تعرف على تقرير دليل المشاركة المجتمعية خلال شهر بقرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، النتائج التي أسفر عنها دليل المشاركة المجتمعية الذي تم إعداده لدعم المبادرات المحلية والقومية، بهدف تسريع وتيرة التنمية، وفق أطر وأهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيقها رؤية مصر 2030 التنموية التي تستند لعناصر التكامل والشمول في كل مكونات التنمية المنشودة.

ووجه المحافظ بإعداد هذا الدليل، بعدما تم رصد وجود فجوة قائمة بين المفهوم والتطبيق للمشـاركة المجتمعيـة من حيث الفكرة العامة حولها وماهية مهامها بالقرى، وخاصة بقرى مركزى ناصر وببا ضمن مبادرة حياه كريمة، والحاجة الماسة لبدء تفعيل لجان المشاركة المجتمعية لأداء الدور المنوط بها.

وتضمن الدليل الذي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، الخطوات النوعية التي نفذتها المحافظة لتعظيم عوائد المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي مع 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية، بجانب السعى الدائم لزيادة عدد ونطاق العمل المجتمعي ليمتد إلى كل الملفات الخدمية والتنموية وإلى كل القرى والعزب والمناطق.

جاء ذلك خلال مناقشته للخطوات العملية المنفذة لتحقيق الأهداف التي تضمنها الدليل، وذلك من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث استعرض الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية تفاصيل ذلك مع المحافظ، لما تم إنجازه خلال ديسمبر 2021.

وتم من خلال فريق عمل المشاركة المجتمعية لوحدة حياة كريمة بالمحافظة ومركزي ناصر وببا شرح خطة المشاركة لشهر ديسمبر لمسئولي المشاركة المجتمعية بالمركزين، مع تشكيل عدد 10 لجان مختلفة، ومراجعة حصر اللجان لاحتياجات المواطنين في المجالات المختلفة تمهيدا لتوجيه المبادرات، وتجهيز غرفة لأول مرة بكل مجلس قروي لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين وتوفير المعلومات عن مبادرة حياه كريمة، ومتابعة تنفيذ المشروعات بقرى المبادرة وتحديد المشاكل والتحديات والعمل على حلها، وإعداد محاضر للمشاركة المجتمعية مع ملخص للمحاضر بتقرير شهري مع إعداد ما تم تنفيذه من أعمال المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات لقرى ببا وناصر وارساله للوزارة التنمية المحلية.

وتم عقد 26 ندوة بمركر ببا لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتحول الرقمى، الزراعة الذكية، ريادة الأعمال و مخاطر الزواج المبكر وظاهرة ارتفاع نسب الطلاق، مكانة المرأة وأهمية تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قافلتين طبيتين بعنوان نور حياة للعيون ولقاح كورونا، وعقد 24 ندوة بمركز ناصر لمناقشة الكثير من الموضوعات المتعلقة بالمرأة، الادخار والإقراض، التمكين الاقتصادي، الإعلام و الزيادة السكانية و تأهيل الشباب، بالإضافة إلى قافلة طبية للكشف ضمن عدد من التخصصات (باطنة، رمد، عظام، جلدية).

وفي مجال تدعيم المبادرات المحلية من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة والمجتمع المدني، تم من خلال المشاركة والإعداد التنسيق مع المجلس القومي للمرأة للتوعية فيما يتعلق بإصدار بطاقات رقم قومي لعدد مواطن 2670 بقرى ببا وناصر، والتنسيق لعدد 64 زواج جلسات عن دوار لتنمية الأسرة، وتم عقد 12 دورة تدريبية على ريادة الأعمال للسيدات استهدفت 300 سيدة ، ومن خلال المشاركة والتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لمركز ناصر فيما تم عقد عدد 6 ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية مختلفة في مجال رفع الوعي بمركز ناصر (المواطنة- الصحة الانجابية - ترشيد استخدام المياه) وعقد 30 ورشة عمل للتدريب على التمكين الاقتصادي بوحدات (الحمام،اشمنت، دلاص،بني عدي) من خلال تهيئة الفئات المستهدفة لسوق العمل في مجال (ريادة الأعمال، التنمية البشرية، الصحة النفسية، نور البيان، تطريز الملابس) وحصل عدد 150 من المستهدفين على شهادات اجتياز التدريب.

إضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة بالقوافل الطبية في تنفيذ قافلة صحية بقرية على حموده التابع لمركز ناصر، حيث بلغت أعداد المترددين 1505 حالات، وبلغ عدد المحولين للعلاج على نفقة الدولة 4 حالات وإجراء تحاليل دم لعدد 51 حالة، وأشعة لعدد 16 حالة، وكشف مبكر لعدد 100 حالة، ومعمل الطفيلات 42 حالة، وسونار لعدد 37 حالة، وبالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية لمركزي ناصر وببا، حيث تقدم بمركز ناصر 2602 نجح 1526 مواطنا، وتم تسليم 271 شهادة، وبمركز ببا تقدم 3501 نجح 2774 مواطنا، وتم تسليم 232 شهادة.

وبالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة قامت وحدة حياه كريمة بعقد زيارات توعوية في مجال (التغذية السليمة، صحة الفم والأسنان، الانتماء والمواطنة، الاستخدام الآمن للإنترنت، الزواج المبكر ومخاطر الزواج، ختان الإناث، التدخين والإدمان، الإجراءات الاحترازية للفيروس كورونا، حيث تم بمركز ناصر بعدد 22 مدرسة لعدد 153 فصلا، استهدفت 6885 طالبا وطالبة، وبمركز ببا عدد 68 مدرسة لعدد 431 فصلا استهدفت 19395 طالبا وطالبة، وإعداد الأماكن المناسبة للعروض قصور الثقافة في الفترة القادمة بمركز ببا.

وقامت وزارة الاتصالات بتنظيم ندوات بالتنسيق مع وحدة حياه كريمة بالمحافظة التحول الرقمي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، حيث جرى عقد 15 ندوة بمركز ببا استهدفت حوالي 750 فرد من المواطنين، وقامت مديرية التضامن بتوزيع شنط، وبطاطين وتوزيع ألحفة لعدد 500 أسرة، كذلك تسليم قرض قيمته 5000 ألف جنيه لعدد 60 من مشروعات المرأة الريفية في مجالات (دواجن، أفران، تربية ماعز، بقالة، أسر منتجة)، بجانب عقد لقاء جماهيري لتفعيل المشاركة المجتمعية بصفط راشين بمركز ببا.

وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والإدارة المركزية للإعلام السكاني بوزارة الصحة، تم عقد عدد 24 لقاء توعية عن النظافة العامة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والضغوط النفسية للأطفال، ومهارات تواصل الأطفال مع الكبار بقرى طحا بوش ودنديل ودلاص وعلى حمودة وجزيرة أبو صالح والمنصورة وبهبشين مركز ناصر، بجانب قيام تنظيم مديرية الشباب والرياضة لقاءات توعوية بقضايا مجتمعية فى مراكز شباب ببا حيث استهدفت 960 شابا، وذلك من خلال إدارة تنمية القرية بالمحافظة في مجال التمكين الاقتصادي تمويل 15 مشروعا بقرية قمبش بتكلفة 225 ألف جنيه لمشروعات الإنتاج الجيوانى، ونظمت وحدة السكان بالمحافظة عدد 4 ندوات بمركزى ببا و ناصر لمناقشة المشاكل السكانية (زواج القاصرات، التسرب من التعليم، محو الأمية، البطالة)، وقامت إدارة شئون الإعاقة بديوان المحافظة بإعداد قافلة طبية استهدفت 25 من ذوي الإعاقة الذهنية بمركز ناصر .