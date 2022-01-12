تعرف على أسباب العجز فى الميزان التجارى أكتوبر الماضى 12.4%

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت قيـمة العجـز 2.63 مليــار دولار مقابل 3.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 12.4٪•

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى عدة أسباب وفقا لما يلي :

- ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 48.2٪ حيـث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

إرتفعت قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: ( لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 41.1٪،عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 5.0 ٪، فواكه طازجه بنسبة 8.3 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 23.5 ٪).

- انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبه 4.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 4.7 % ، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة2.1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0 ٪ ).

- ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3٪ حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

- يرجع ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 84.5٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 87.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7 ٪).

- انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 28.2%،سيارات ركوب بنسبـة 17.5 ٪،البترول الخام بنسبة 1.2 ٪، لحوم بنسبة 25.4 ٪).