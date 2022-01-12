المركزى للإحصاء: 12.4% انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري أكتوبر 2021

كتب مدحت عادل

أصـدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليـــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.63 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 12.4٪•

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 48.2٪ حيـث بلغـت 3.76 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2021 مقابل 2.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: ( لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 41.1٪،عجائن ومحضرات غذائيه بنسبة 5.0 ٪، فواكه طازجه بنسبة 8.3 ٪ ، سجاد وكليم بنسبة 23.5 ٪)، بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (أسمدة بنسبه 4.0 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبة 4.7%، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة2.1 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.0 ٪ ).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3٪ حيث بلغت 6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 84.5٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 87.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 62.8 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 38.7 ٪). بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 28.2%،سيارات ركوب بنسبـة 17.5 ٪،البترول الخام بنسبة 1.2 ٪، لحوم بنسبة 25.4 ٪).