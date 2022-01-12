بايدن يهاجم ترامب.. ويؤكد: أحداث 6 يناير "محاولة انقلاب" لفرض إرادة الغوغاء

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه محاولة "انقلاب"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في أتلانتا للترويج لقانون حقوق التصويت الجديد تمهيداً لإقراره فجر الأربعاء: "سعت العصابات العنيفة في 6 يناير 2021 ، التي تم تمكينها وتشجيعها من قبل رئيس سابق مهزوم ، للفوز من خلال العنف بما خسره في صندوق الاقتراع لفرض إرادة الغوغاء ، لقلب انتخابات حرة ونزيهة ، وللمرة الأولى ، ولأول مرة في التاريخ الأمريكي ، لوقف التداول السلمي للسلطة. لقد فشلوا ، لكن انتصار الديمقراطية لم يكن مؤكدًا ولا مستقبل الديمقراطية ".
وأضاف: "لهذا السبب نحن هنا اليوم للوقوف ضد القوى في أمريكا التي تقدر القوة على المبدأ ، والقوى التي حاولت الانقلاب على الإرادة المعبر عنها قانونيًا للشعب الأمريكي من خلال بث الشك ، واختلاق اتهامات بالاحتيال والسعي إلى سرقة انتخابات 2020 من الشعب"، وقال مؤكدا: "يريدون أن تسود الفوضى. ونريد أن يحكم الناس ".
جاء الخطاب في أعقاب خطاب بايدن في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير الأسبوع الماضي، وخطاب الثلاثاء هو أول حالة استخدم فيها الرئيس بايدن كلمة "انقلاب" لوصف الهجوم الذي وصفه بـ "العصيان المسلح" الأسبوع الماضي.
واتهم آخرون مثل فيونا هيل ، مسؤولة الأمن القومي السابقة في البيت الأبيض والتي قدمت شهادتها خلال أول محاكمة لعزله ، بالمثل ترامب وحلفائه بمحاولة القيام بـ "انقلاب" أو الإطاحة بالحكومة بالعنف.
وجادل بايدن يوم الثلاثاء لإقرار قانون حرية التصويت وقانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت لمواجهة قوانين التصويت التقييدية التي تفرضها الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد.
كان الخطاب أحدث مثال على استخدام بايدن الخطاب الناري للرد على ترامب ، الذي أشار إليه مرارًا وتكرارًا باسم "الرئيس السابق المهزوم" ، ودوره في أعمال اقتحام الكونجرس العام الماضى.
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