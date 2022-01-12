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بايدن يهاجم ترامب.. ويؤكد: أحداث 6 يناير "محاولة انقلاب" لفرض إرادة الغوغاء

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:53 ص
بايدن يهاجم ترامب.. ويؤكد: أحداث 6 يناير "محاولة انقلاب" لفرض إرادة الغوغاء جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل حشد من ‏أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه محاولة "انقلاب"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.‏

 

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في أتلانتا للترويج  لقانون حقوق التصويت الجديد تمهيداً لإقراره فجر الأربعاء: "سعت العصابات ‏العنيفة في 6 يناير 2021 ، التي تم تمكينها وتشجيعها من قبل رئيس سابق مهزوم ، للفوز من خلال ‏العنف بما خسره في صندوق الاقتراع لفرض إرادة الغوغاء ، لقلب انتخابات حرة ونزيهة ، وللمرة الأولى ، ‏ولأول مرة في التاريخ الأمريكي ، لوقف التداول السلمي للسلطة. لقد فشلوا ، لكن انتصار الديمقراطية لم ‏يكن مؤكدًا ولا مستقبل الديمقراطية ".‏

 

وأضاف: "لهذا السبب نحن هنا اليوم للوقوف ضد القوى في أمريكا التي تقدر القوة على المبدأ ، والقوى ‏التي حاولت الانقلاب على الإرادة المعبر عنها قانونيًا للشعب الأمريكي من خلال بث الشك ، واختلاق ‏اتهامات بالاحتيال والسعي إلى سرقة انتخابات 2020 من الشعب"، وقال مؤكدا: "يريدون أن تسود ‏الفوضى. ونريد أن يحكم الناس ".‏

 

جاء الخطاب في أعقاب خطاب بايدن في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير الأسبوع الماضي، ‏وخطاب الثلاثاء هو أول حالة استخدم فيها الرئيس بايدن كلمة "انقلاب" لوصف الهجوم الذي وصفه بـ ‏‏"العصيان المسلح" الأسبوع الماضي.‏

 

واتهم آخرون مثل فيونا هيل ، مسؤولة الأمن القومي السابقة في البيت الأبيض والتي قدمت شهادتها ‏خلال أول محاكمة لعزله ، بالمثل ترامب وحلفائه بمحاولة القيام بـ "انقلاب" أو الإطاحة بالحكومة ‏بالعنف.‏

 

وجادل بايدن يوم الثلاثاء لإقرار قانون حرية التصويت وقانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت ‏لمواجهة قوانين التصويت التقييدية التي تفرضها الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري ‏في جميع أنحاء البلاد. ‏

 

كان الخطاب أحدث مثال على استخدام بايدن الخطاب الناري للرد على ترامب ، الذي أشار إليه مرارًا ‏وتكرارًا باسم "الرئيس السابق المهزوم" ، ودوره في أعمال اقتحام الكونجرس العام الماضى.


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