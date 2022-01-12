اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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الموافقة على 37 طلبا جديدا لتقنين الأراضى فى بنى سويف

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:09 م
الموافقة على 37 طلبا جديدا لتقنين الأراضى فى بنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (91) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

 

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3324 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1826عقدا موزعا (1329عقود مباني+497عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.


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