المفوضية الأفريقية تدين قتل قطاع الطرق مدنيين شمال غرب نيجيريا

ا ش ا

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بشدة مقتل العشرات من الأبرياء وإصابة آخرين في الهجمات الأخيرة التي شنتها عصابات مسلحة في منطقتي أنكا وبوكويوم بالحكم المحلي بولاية زامفارا بنيجيريا، معربا عن تعاطفه مع أسر القتلى وحكومة نيجيريا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأثنى رئيس المفوضية على التصميم الحازم والاستجابة السريعة من جانب الحكومة الاتحادية لنيجيريا من خلال نشر المعدات العسكرية الاستراتيجية التي دمرت مخابئ قطاع الطرق وحث المواطنين على دعم جهود الحكومة في منع الهجمات المستقبلية.

وأعرب رئيس المفوضية عن التضامن المطلق والالتزام المستمر من جانب الاتحاد الأفريقي لدعم حكومة نيجيريا في جهودها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، والقضاء على جميع أشكال الإجرام والإرهاب في البلاد.