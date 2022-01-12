"المصرية للمطارات": هبوط اضطرارى لطائرة سودانية بمطار الأقصر

كتب محمود عبد الغنى

سمحت سلطات مطار الأقصر الدولى مساء اليوم لطائرة سودانية بالهبوط اضطراريا خلال رحلتها من العاصمة السودانية الخرطوم متجهة إلى إسطنبول، وعلى متنها (138) راكباً بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 8 أفراد، بعد أن أبلغ قائدها برج المراقبة الجوية بوجود حالة طوارئ.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات في بيان لها، انه علي الفور تم السماح للطائرة وهى من طراز بوينج 737 بالهبوط، وتخصيص ممر خاص حيث هبطت الطائرة، وتم إنزال جميع الركاب بسلام، ونقلهم الى إحدى صالات المطار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وللطائرة بعد تفعيل خطة الطوارئ المسبقة التى يتم اتباعها فى تلك الأحداث الطارئة.