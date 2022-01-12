اليوم السابع
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الطفلة النوبية "جنى" تشارك فى منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسى

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:57 م
الطفلة النوبية "جنى" تشارك فى منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسى الطفلة النوبية "جنى"
شرم الشيخ محمد السيد

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شاركت الطفلة النوبية "جنى" فى فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
وكان الرئيس السيسي قد أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في 27 ديسمبر 2021، وخلال الجولة التفقدية حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة جنى التي استقبلته فى مرسى جزيرة "كيكى" لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.
 
هذا وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بشرم الشيخ جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من آثار جائحة كورونا.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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