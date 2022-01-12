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السجن المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة قتل طفل بقرية الكلاحين فى قنا

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:45 م
السجن المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة قتل طفل بقرية الكلاحين فى قنا هيئة المحكمة
صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة قتل طفل من قرية الكلاحين بقفط.


تعود أحداث الواقعة إلي عام 2018 عندما لقي طفل مصرعه يدعي عبده.أ.ج، وذلك بعد إصابته بطلقات نارية أطلقها عليه  شخصين وشرعوا في قتل 2 آخرين وبتواجد شخصين آخرين، وكانت قد قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لوالد الطالب ويدعي علي.ع، 52 عاما، سائق.


تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 10400 لسنة 2018 والتي  قضت بمعاقبة الطالب بالسجن المشدد 5 سنوات.


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