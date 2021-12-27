السجن المشدد 7 سنوات لشاب قتل آخر رفض بيع زجاجة خمر له في قنا

صابر سعيد

قضة محكمة جنايات قنا، الدائرة الثانية بقوص برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد صهيب حافظ، ومحمد عمر عبدالجود، وأمانة سر رمضان عرابي، وأشرف خلف، بالسجن المشدد سبع سنوات لشاب بتهمة قتل آخر.



تعود أحداث الواقعة إلي عام فبراير 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب، وذلك بعد خلافات مع آخر على ثمن بيع كحوليات، وتوصلت التحريات إلى أن الجاني ويدعي محمود.م، و25 عاما، قام بشراء زجاجة كحوليات من المجني عليه وعاد لشراء أخرى، فرفض الآخر البيع بسبب عدم سداد ثمنها وقام بطرده، وبعدها عاد الجاني مرة أخرى وطلب شرائها بكامل المبلغ فرفض المجني عليه فقام الجاني بإطلاق النار عليه.



تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا، الدائرة الثانية بقوص والتي تحمل 10375 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.